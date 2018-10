Fiera del Rosario di San Donà 2018: stand, esposizioni, degustazioni e luna park

Al via la 45° edizione della Fiera del Rosario a San Donà di Piave, in programma dal 6 all'8 ottobre 2018 negli stand fieristici di via Pralungo.

Grande varietà

Un grande varietà quest'anno nei padiglioni espositivi, tra artigianato, agricoltura, casa, prodotti tipici e veicoli, ma anche tante occasioni all'insegna del divertimento per grandi e piccini.

In programma