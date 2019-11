Viva San Martino al parco Piraghetto di Mestre

Viva Piraghetto quest’anno festeggia San Martino aderendo ad un progetto europeo “NewpilgrimAge” finalizzato alla salvaguardia delle tradizioni locali.

San Martino arriverà a cavallo raccontando la sua storia: un intreccio di tradizioni e ricordi del passato mai dimenticato. Lunedì 11 novembre dalle 16.30 l'evento con sorprese per grandi e per piccini. Per l'occasione gli orhanizzatori invitano a recarsi al parco con il mantellino rosso.