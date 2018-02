Jesolo Air Show 2018, le frecce tricolori tornano ad infiammare il cielo del litorale

L’evento aeronautico più atteso dell’anno che attira più di mezzo milione di spettatori sulla nostra spiaggia. Per tre ore con il naso all’insù ad ammirare i velivoli dell’Aeronautica Militare Italiana e di altre forze aeree, già arrivata la conferma della Patrouille Suisse che si esibirà per la prima volta nei cieli di Jesolo.

L'appuntamento

Come sempre molto importante la presenza italiana con il Reparto Sperimentale Volo e con la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori. La manifestazione come di consueto si svolgerà sul Lungomare della città di Jesolo, in prosdsimità di piazza Brescia. Il giorno 8 settembre si terranno le prove di volo generali con tutti i Teams e Piloti partecipanti. Il 9 settembre si svolgerà la manifestazione aerea.