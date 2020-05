Le Frecce Tricolori sorvoleranno Venezia per ricordare le vittime del coronavirus

Il prossimo 29 maggio le Frecce Tricolori sorvoleranno la città di Venezia. L'evento del tutto straordinario è inserito all'interno del tour che la pattuglia acrobatica nazionale effettuerà da lunedì 25 maggio in tutta Italia per omaggiare le vittime dell'epidemia di covid 19 e tutti gli operatori sanitari.

Il cosiddetto "Giro d'Italia" delle Frecce vedrà in quel giorno gli aerei più amati dagli italiani alzarsi in volo per raggiungere il cielo sopra la città lagunare.