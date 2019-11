"Fuori dal vaso", la mostra a Marghera: inaugurazione il 29 novembre

Il nuovo Spazio Vulcano di Marghera (all'interno del complesso Vega) ospita la mostra "Fuori dal vaso", progetto di ricerca a cura di Daniele Capra e Nico Covre che indaga le interazioni tra pittura e mondo digitale in una forma non ordinaria. La mostra raccoglie le opere di Beatrice Gelmetti, Adelisa Selimbašić, Mattia Sinigaglia e Francesco Zanatta, quattro tra i più talentuosi giovani emersi dall’Accademia di Belle Arti di Venezia, che negli ultimi due mesi hanno svolto una residenza-studio presso la nuova sede Vulcano condividendo con collaboratori e clienti spazi di lavoro, tempo ed esperienze.

L’espressione “farla fuori dal vaso”, a cui il titolo del progetto fa riferimento, sottolinea proprio l'intenzione di andare oltre le regole e le usuali modalità di lavoro: non solo per gli artisti, ma anche per Vulcano, che con questo progetto sperimentale conferma la propria attitudine a contaminarsi con le ricerche più innovative dell’arte contemporanea.

La mostra, visitabile nei giorni feriali dal 2 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020, oltre a presentare i lavori dei quattro artisti, è accompagnata da una pubblicazione, disegnata e prodotta da Vulcano, che racconta l’intera esperienza. Evento di inaugurazione venerdì 29 novembre alle 19.