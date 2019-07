Gianni Gatto live per la serata "Ocio che si balla" di Carpenedo

Continua martedì 9 luglio la stagione estiva di “Ocio che si balla”, i pomeriggi danzanti proposti dal progetto “Ocio, Ciò! Anziani e Sicurezza” della Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia e realizzati in collaborazione con la Questura di Venezia: dalle ore 14.45 alle 18 ad intrattenere i “giovani della terza età” al Palaplip di Carpenedo (in via San Donà 195) sarà l' “one man band” Gianni Gatto.

Tra un ballo e l’altro, gli operatori saranno disponibili a parlare di come difendersi dagli scippatori, in autobus come al mercato, ricordando il fondo “Ocio al tacuìn”, attivato dalla Direzione alla Coesione Sociale del Comune di Venezia a favore di tutti gli anziani con più di 70 anni rimasti vittima di scippi e furti. Il reato dovrà essere denunciato alle Autorità competenti (polizia e/o carabinieri), mentre il rimborso potrà essere richiesto previa la compilazione di un modulo reperibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Venezia o allo sportello apposito di “Ocio al tacuin” , previo appuntamento telefonico (041 2749658) ogni mercoledì dalle 9 alle 12 in via Rio Cimetto 32 a Chirignago / Gazzera, dove gli operatori del Comune di Venezia daranno informazioni e assistenza.

Viste le segnalazioni e le denunce di scippi arrivate dagli anziani nelle ultime settimane verrà ricordato in particolare di fare attenzione a come si tiene la borsa o il portafoglio quando ci si trova al mercato, nei supermercati o a bordo di autobus, vaporetti o su imbarcaderi particolarmente affollati.