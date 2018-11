Festa della Salute, Il Giardino Ritrovato: divertimento, animazione e street food

Torna, dopo il successo dell’anno scorso, “Il Giardino ritrovato”, la rassegna per la Festa della Madonna della Salute nel Parco di via Torre Belfredo a Mestre, in programma dal 21 al 24 novembre 2018. Quattro giorni di animazione per i bambini, artigianato locale, specialità gastronomiche, come la castradina, musica e divertimento per rivivere le tradizioni di una volta, in occasione di una delle festività più sentite in città.

Programma

Inserito nel ricco calendario delle “Città in Festa” l’evento è stato promosso anche con la sinergia dell’Antica Scuola dei Battuti. Grazie al sostegno di numerosi sponsor “Nel giardino ritrovato” saranno allestiti 14 gazebo, mentre 18, novità di quest'anno, troveranno posto in via Spalti con la presentazione di attività commerciali e di volontariato. Verranno proposti anche laboratori creativi per i più piccoli e street food per i più golosi.

Si inizia mercoledì 21 novembre con l’apertura dello stand enogastronomico di prodotti locali e oggettistica. Per l’occasione verranno organizzate anche due mostre “Madonna della Salute a Mestre: storia, arte devozione” nel teatro Mabilia dell’Antica scuola dei Battuti e “Immagini, storia, luoghi di culto della beata Vergine della Salute in Veneto e in Italia” nella sala El Fontego dell’Antica scuola dei Battuti. Le esposizioni saranno visitabili dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Dalle 10 alle 20, per l’intera durata della manifestazione, sarà aperta la pesca di beneficenza presso la corte dell’Antica scuola dei Battuti, il cui ricavato sarà in parte devoluto al restauro del Santuario della Salute e in parte a uno dei Comuni del Bellunese colpito dal maltempo di fine ottobre.

Da giovedì 22 novembre e per i giorni successivi inizieranno le visite guidate all’Istituto Parini, in collaborazione con i ragazzi della scuola. Giovedì e venerdì due appuntamenti musicali dalle 17.30. Infine sabato il gran finale. Dalle 15 alle 17 tutti i bambini dai sette anni in su potranno partecipare al Gioco dell’oca de Miran.