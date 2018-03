Giornate Fai di Primavera 2018, torna nel Veneziano l'appuntamento con arte e natura

Quest’anno si festeggia la 26esima edizione delle Giornate FAI di Primavera, un compleanno importante per una vera e propria festa di piazza irrinunciabile. Il Fondo Ambiente Nazionale invita tutti in 400 località d’Italia dove, grazie all’impegno di 7500 volontari e 35mila apprendisti ciceroni, saranno aperti oltre 1000 siti: chiese, ville, giardini, aree archeologiche, avamposti militari, interi borghi. Si tratta di tesori di arte e natura spesso sconosciuti, inaccessibili ed eccezionalmente visitabili in questo weekend con un contributo facoltativo. L'appuntamento per quest'anno è fissato per il 24 e 25 marzo 2018.

I luoghi di interesse culturale