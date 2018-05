Musica, mercatini, sconti e street food: torna a Mestre l'appuntamento con l'Happy Friday

Torna domani l’appuntamento con “Happy Friday Mestre”. Un ricco programma d’iniziative per vivere la città. Dopo il successo delle precedenti edizioni torna a Mestre "Happy Friday 2018". Le strade del centro di Mestre saranno animate da spettacoli, musica e promozioni commerciali nelle strade e negli esercizi aderenti.

Mercato di via Palazzo

Dalle 10 alle 12 in via Palazzo si svolgerà il Mercato dei portici con prodotti handmade di tipo artigianale, design e opere del proprio ingegno. Il mercatino si terrà anche sabato 12 e domenica 13. Sempre in via Palazzo dalle 10 fino alle 23 Good Food Street Food con operatori specializzati nel settore. In Piazzetta Coin, via Lazzari, via Allegri, dalle 18 alle 20, street food, dolciumi, oggettistica nel mercatino "Tutto in piazza. Maggio in Festa". Il mercatino ci sarà anche sabato 12 e domenica 13. Domenica inoltre è in programma alle 16.30 la “Passerella Cinofila”, a cui potranno partecipare cani di razza e meticci.

Intrattenimento musicale

A partire dalle 18 inizierà l’intrattenimento musicale, street music con allestimento di covoni di fieno e fiori in stile urban picnic e dalle 19 alle 23 al Bar Sport di Piazza Ferretto Musica dal vivo con Lelewonderfull & Valentina Mar. Musica itinerante in Piazzetta Coin dalle 18 alle 20. Un programma speciale attenderà anche via Mestrina e via Ca’ Savorgnan. Oltre alla possibilità di gustare spiedo gigante, frittelle, pesce fritto e di ascoltare musica dal vivo con gli Alterego, si potranno fare acquisti nei negozi di abbigliamento e calzature con sconti speciali. Apertura straordinaria fino alle 22.

Sosta agevolata

Agevolazioni anche per quanto riguarda la sosta. Se si raggiunge il centro di Mestre in auto si potrà parcheggiare nei piazzali e negli stalli strisce blu di Mestre: la sosta è gratuita. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell'Elettrotecnica).