Musica, divertimento e promozioni commerciali: a Mestre torna l'Happy Friday

Torna l'appuntamento con Happy Friday nel salotto buono della città e nei dintorni. Dalle 15 alle 21 di venerdì 9 marzo 2018 a Mestre spazio a iniziative di spettacolo, musica e promozioni commerciali nelle strade e negli esercizi aderanti. Dalle 16 alle 19 animazione itinerante per i bambini. Dalle 18 alle 20 musica in Piazza Ferretto e alle 19 concerto della Banda Vittoria, che eseguirà brani di repertorio tratti dal mondo classico e swing, jazz e contemporaneo.

Promozioni

Alcuni negozi praticheranno, oltre ai saldi sulla merce invernale, uno sconto speciale sulle nuove collezioni Primavera Estate. I negozi aderenti a questa iniziativa esporranno un cartello con evidenziate le proposte di sconto. Così come i bar che proporranno aperitivi e snack a prezzi speciali.

Le vie interessate

Via Mestrina • Via Palazzo • Via Rosa • Piazza Ferretto • Via Ca’ Savorgnan • Via Paolo Sarpi • Via Caneve • Via Torre Belfredo • Calle Del Sale • Corte e Calle Legrenzi • Riviera Magellano • Piazzetta Toniolo • Piazzale Donatori di Sangue • Via Poerio • Via Cesare Battisti • Galleria Matteotti • Galleria Teatro Vecchio • Via San Rocco • Piazzetta Pellicani • Via S. Girolamo • Via Carducci • Via Manin • Largo Divisione Julia • Via Olivi • Via Allegri • Piazzetta Zorzetto • Galleria Barcella • Piazza Barche • Riviera XX Settembre • Via Verdi • Via Fapanni • Corso del Popolo • Piazzetta Coin e molte altre vie