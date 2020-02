Hard Rock Cafe sponsor del Carnevale di Venezia: il programma

Anche quest’anno Hard Rock Cafe Venezia è official partner del Carnevale di Venezia ed è pronto ad alzare il volume del divertimento del periodo più goliardico dell’anno con l’ormai consolidata rassegna delle CARNIVAL NIGHTS LIVE. Dopo il successo di pubblico registrato durante il Carnevale dello scorso anno, ritorna al Cafe del Rock il programma realizzato in collaborazione con Home Festival. Da Venerdì 14 Febbraio a Martedì 25 Febbraio, otto serate di musica e puro divertimento che vedranno l’alternarsi di live e dj set, completamente free e per tutte le età, e la partecipazione di dodici tra artisti e band locali affermati ed emergenti. On stage Progetto Kowalski, The Rolling Carpets, Damien Mcfly, Old 7 Years, Make Unplugged e i Dj ChristianEffe, Roberto Meneghello, Tuby Rubber, Giorgio Gozzo from Rumatera, Gilo e Michele Buran.

Per il terzo anno consecutivo, il Cafe di Bacino Orseolo insieme a Home Festival, è pronto a portare la musica anche sul palco del Carnevale che sarà allestito in Piazza San Marco.

Per tutto il periodo di Carnevale, coerentemente con il tema della Kermesse Il Gioco, l’Amore e la Follia, il locale sarà addobbato a tema e lo staff dell’Hard Rock Cafe lagunare accoglierà gli ospiti al locale con maschere e travestimenti che rimandano proprio al focus della manifestazione e in particolare all’elemento ludico.