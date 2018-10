Hop Hop Street Food: il grande festival del cibo si strada torna a Jesolo

Cibo di strada da tutto il mondo. Torna per la terza edizione a Jesolo Hop Hop Street Food, l'appuntamento dal 19 al 21 ottobre 2018 in via Cesare Battisti. L'evento, ad ingresso gratuito, sarà garantito anche in caso di pioggia.

I furgoncini

Pasta, pizza, churrasco, paella, hamburger, pesce, brezel e molto altro. Di qualsiasi cosa abbiate voglia, non ci sarà pericolo di tornare a casa con la fame. Furgoncini da tutto il mondo, specialità imperdibili e una vasta scelta di birre.