Indie Voices, al Centro Culturale Candiani di Mestre i live di Hit-Kunle e Elli de Mon

Dopo il successo del concerto di Chrysta Bell, che ha aperto la rassegna 2018 di Indie Voices, giovedì 12 aprile 2018 al Centro Culturale Candiani sarà una serata dedicata a gruppi veneti, con il doppio concerto di Hit-Kunle e Elli de Mon.

Elli de Mon

Ad aprire il concerto sarà la one girl band vicentina Elli de Mon, tra chitarre, grancassa, rullante, sonagli, suoni saturi e psichedelia indiana. Attingendo a piene mani dalla tradizione sciamanica dei lontani incantatori Bessie Smith, Fred McDowell e Son House, Elli combatte i suoi demoni con lo strumento a lei più congeniale: la musica. Un blues nuovo, fatto di slide selvaggi e contaminato da influenze punk e dalla musica indiana, grande amore di Elli. Dal 2013, anno di uscita del suo album debutto, ha girato l'Europa e gli Stati Uniti, accumulando successi di pubblico e di stampa.

Hit-Kunle

Hit-Kunle è una delle giovani promesse musicali italiane. Il progetto nasce dalla cantante, Folake Oladun, classe 1995, italiana di origini nigeriane, che nel progetto ha fatto confluire liberamente le anime musicali europee e africane e i suoi ascolti musicali. Le composizioni della giovane band attingono dal mondo afro-latin, così come dal soul, dal rock e dal punk, per un risultato all’insegna di un groove secco eppure immerso in atmosfere calde ed energiche.

Biglietti

Biglietti in vendita alla biglietteria del Centro e online sul sito www.biglietto.it (diritto prevendita 1 euro).