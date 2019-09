Japan Week in Venice: l'arte della porcellana al Lido

La porcellana giapponese da millenni rappresenta un’arte eccelsa, famosa nel mondo.

Nell’ambito della Japan Week in Venice, che ha preso il via lo scorso 27 agosto per concludersi il prossimo 6 settembre, anche questa declinazione artistica avrà il proprio spazio, grazie alla Mostra di oggetti e gioielli in porcellana dipinta di Yuriko Damiani, artista sensibile e creativa che sa coniugare tradizione e creatività contemporanea. La mostra “Un Sol Levante dorato sul Lido di Venezia” avrà luogo al Lido di Venezia, mercoledì 3 settembre, alle ore 16.30 nella Sala della Regione Veneto presso l’Hotel Excelsior.

Yuriko Damiani è figlia d’arte; è nata a Roma da madre giapponese, pittrice ed insegnante di decorazione su porcellana, e padre italiano, profondo conoscitore della cultura del Sol Levante. Ha studiato architettura e inizialmente si è dedicata all’arredamento, fondando la catena di negozi di design DCube. In seguito è ritornata alla sua iniziale passione per il disegno e si è dedicata a tempo pieno alla decorazione su porcellana. Fondamentale per il suo percorso la straordinaria esperienza lavorativa in Giappone, nello studio dell’Architetto Yoshinobu Ashihara; durante questa esperienza ha percepito l’importanza degli equilibri fra “pieni” e “vuoti”, tipici dell’arte giapponese.

Il suo esordio pubblico nel mondo della porcellana è avvenuto nel 2014, a Milano, durante il prestigioso convegno internazionale “XIII Convention Azzurra”, dove ha conquistato una menzione d’onore per un vaso decorato in oro. In seguito, ha perfezionato sempre più la sua tecnica, fondendo la cultura italiana a quella giapponese e sperimentando molteplici accostamenti di colori e di materiali, per arrivare così alla tecnica “Oro antico con Sotto Oro”. L’accostamento di temi orientali e occidentali rendono le sue opere uniche e inimitabili.

La linea dei gioielli in porcellana è nata a scopo benefico, in occasione di un evento a favore dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma. A dicembre 2018, su richiesta dell'Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede, Yuriko Damiani crea oggetti per una vendita benefica, con maneggevoli "opere pret à porter": nascono così medaglioni, anelli, bracciali ed orecchini, tutti rigorosamente in preziosa porcellana dipinta.