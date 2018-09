Il re del "giallo" Jeffery Deaver alla Ubik di Mestre

Nell’attesa di scoprire il programma della prossima edizione di Mesthriller, che si terrà a Mestre e a Spinea dal 6 al 25 novembre 2018, il festival dei libri gialli, noir e thriller, giunto alla terza edizione, regala a Mestre una grandissima anteprima internazionale.

Ospite d'onore

Ospite d’onore il maestro del thriller mondiale Jeffery Deaver che incontrerà i lettori giovedì 27 settembre alle 18.30 all'esterno della libreria Ubik in via Poerio 6 a Mestre. Un altro colpo grosso per la manifestazione letteraria curata da Cristina Cama e Marco Chiesa di Piegodilibri.it e organizzato con il Settore Cultura della Città di Venezia, la libreria Ubik di Mestre, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Spinea e la Biblioteca Comunale di Spinea.

Promessa mantenuta

Jeffery Deaver ha mantenuto la promessa fatta lo scorso anno in occasione di un incontro estivo organizzato da Mesthriller e torna per la seconda volta a Mestre per presentare al suo pubblico “Il taglio di Dio”, edito da Rizzoli. Un nuovo capitolo della saga che ha come protagonista l’ormai celebre criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme, che abbiamo conosciuto anche sul grande schermo, magistralmente interpretato da Denzel Washington ne “Il collezionista di ossa”, film tratto dall’omonimo romanzo dell’autore.