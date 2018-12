Il Capodanno al Teatro Corso con la dirompente comicità di Leonardo Manera

Al Teatro Corso di Mestre il capodanno si festeggia con la comicità d’autore: lunedì 31 dicembre arriva Leonardo Manera con i suoi “Fenomeni Italiani”, per salutare il 2018 tra risate e divertimento assieme al pubblico. E dopo lo spettacolo, brindisi di mezzanotte per dare il benvenuto al nuovo anno.

Lo spettacolo

Leonardo Manera, in questo spettacolo, analizza in modo disincantato e divertito i “fenomeni italiani” del nostro tempo. Dall’extracomunitario alla ricerca di una difficile integrazione, al giovane prepotente - tecnologico ma incapace di comunicare-, fino allo chef santone, icona dei nostri anni. Manera, qui supportato da una band live, si immerge con la sua comicità nella nostra società fino a poter dire “qui c’è il sole”. Non un sole materiale ma un sole interiore, per regalare un sorriso in questa nostra difficile, complicata Italia, all’alba del nuovo anno.

Il comico

Protagonista di programmi tv come Paperissima, Quelli che il calcio, Ciro e Belli dentro, è uno dei comici storici di Zelig e di Colorado. Trai suoi personaggi celebri va ricordato il ventriloquo Vasco a cui hanno causato “una lesione alla retina”, il mimo Mimmo, il depresso monocorde che invia “Un saluto festoso a tutti”, l’alienato che ripete ossessivamente “Adriana … Adriana” o Piter, parodia del ragazzo della provincia bresciana e Petrektek, insieme a Claudia Penoni nella parodia del cinema polacco. Fino ad arrivare ai più recenti Alfio il tassista o Renzo, l’attraente scambista.

