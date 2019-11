A Noale si accendono le luci dell'Avvento

La Pro Loco organizza anche quest’anno la suggestiva cerimonia di Accensione delle luci dell’Avvento. Domenica 1° dicembre, con inizio alle 17, i bambini del paese, accompagnati dalle cornamuse dei pastori e dai figuranti in costume dei borghi della città, sfileranno in corteo nel centro storico, dalla rocca alle piazze Castello e XX Settembre, per accendere le luci dell'albero e dei presepi e aprire la prima casella del Calendario dell'Avvento, realizzato dai volontari della Pro Loco, sotto il palazzo della loggia.

La festa

La festa, organizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale e la collaborazione dell’Ascom e dei commercianti, sarà arricchita dalla performance itinerante Come gli Angeli del Cielo di Silence Teatro. Sospinti da una brezza misteriosa, appaiono all’improvviso nella via, dotati di candide ali, un gruppo di attori, sotto forma di angeli, attraverseranno le piazze sollevando mulinelli di emozioni e scaglie di ricordi. Con questo nuovo spettacolo il Silence teatro prosegue il proprio lavoro di ricerca attraverso forme di espressione tendenti al connubio fra teatro e ambiente, tra spazi urbani e proposta artistica. Questa performance è dedicata soprattutto a coloro che caparbiamente credono ancora possibile assaporare la straniante bellezza del sogno. Sponsor dell’iniziativa Ghedin Auto concessionaria Peugeot e Squizzato impianti elettrici.

Babbo Natale a Noale

Sempre nell’ambito degli eventi per l’Avvento promossi dalla Pro loco, con il contributo dell’Amministrazione comunale, domenica 22 dicembre, è previsto l’arrivo di Babbo Natale che incontrerà tutti i bambini sotto l’albero di Piazza XX settembre dalle 15.30. Il pomeriggio si concluderà con lo spettacolo del duo artistico di performances visive “Daedra Project”.