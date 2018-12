Marco Mengoni incontra i fan a Nave de Vero

Marco Mengoni a Nave de Vero. Appuntamento da non perdere per i giovani fan del cantante, ospite della libreria Mondadori, dove sarà impegnato nel firmacopie del suo nuovo album "Atlantico".

Come partecipare

Per partecipare all'incontro e scattarsi una foto con il proprio idolo, bisognerà acquistare il cd presso la libreria di Nave de Vero. Il Priority Pass ricevuto in cassa darà il diritto di accedere all'evento. Non sarà possibile accedere in più d'una persona con lo stesso pass.