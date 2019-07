La settimana di Marghera estate: il Rigoletto e tanti tributi, compresi i Pink Floyd a 30 anni dal concerto a Venezia

La terza settimana di Marghera Estate inizia stasera con il Rigoletto, portato in scena dall'orchestra Filarmonica del Veneto, ed entra nel vivo da domani fino a sabato, giorno del Redentore. In piazza si va anche a mangiare: continua il festival del cibo di strada nei giorni del 16, 17 e 18 luglio con birra artigianale e food truck internazionali.

James Brown, Queen e disco

Martedì 16 luglio è in programma lo show di Radio Deejay con il celebre dj Angelo, che per oltre 10 anni ha fatto ballare migliaia di giovani milanesi tutti i venerdì all’Alcatraz contribuendo alla creazione di una delle serate più coinvolgenti della capitale della moda. La sua scaletta musicale basata su animazione al microfono e divertimento spazia dagli anni Ottanta in poi. A riempire l’arena il 17 luglio ci pensa Mr. Brown Orchestra, omaggio al mito della funky music, James Brown. Il 18 ancora tocca al tributo ai Queen con i MerQuryband, mentre venerdì 19 torna il liscio con l'Orchestra Cristina Rocca.

Redentore con i Pink Floyd

A Marghera Estate si festeggia anche il Redentore: sabato 20, grazie alla collaborazione con le associazioni Marghera e Catene 2000, si esibisce la band Pink Fly, tributo a una delle più grandi band di sempre: i Pink Floyd, che giusto 30 anni fa fecero il mitico concerto a San Marco proprio nella serata del Redentore.

Per agevolare le persone che verranno ad ascoltare la musica in piazza e che vogliono lasciare a casa la macchina, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione una corsa straordinaria del tram/bus da piazza Mercato al centro di Mestre.