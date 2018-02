Non solo mercatino: a Noale sbarcano le bancarelle gastronomiche 'Sapori e tradizioni'

Il mercatino di Noale raddoppia: antiquariato in Piazza Castello, sapori e tradizioni in piazza XX Settembre. Passa per questa novità il tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese nella Città dei Tempesta, che vedrà in campo, a fianco dei tradizionali espositori di antiquariato, anche i produttori di enogastronomia tipica.

"Sapori e tradizioni"

Una novità nata grazie a Confcommercio del Miranese che ha curato l’organizzazione del mercatino enogastronomico affiancandolo a quello degli antiquari organizzato di là della Noalese e battezzandolo “Sapori & Tradizioni”, per legarne il nome e le caratteristiche alla qualità e alle tipicità territoriali dei prodotti in vendita: formaggi, insaccati, miele e confetture, riso e verdure di stagione e altri prodotti tipici della terra, tutti di qualità e legati alla tradizione locale e regionale italiana, quindi Veneto ma anche Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana per citarne alcune.

25 espositori

Si comincia domenica 11 febbraio, quando saranno 25 gli espositori, con circa 35 bancarelle del settore alimentare presenti per la prima volta in Piazza XX Settembre con i loro prodotti. Tutti saranno contraddistinti da una stessa immagine, grazie agli ombrelloni uguali tra loro, messi a disposizione da Confcommercio, per caratterizzare ancor più il nuovo mercatino noalese. In questa prima occasione sarà presente anche la Croce Rossa Italiana, con un suo stand informativo.