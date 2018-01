Genuino Clandestino, al Rivolta è tempo di Mercato dei produttori e dell'artigianato

Mercato produttori e artigianato: al Centro Social Rivolta di Marghera va in scena Genuino Clandestino, l'appuntamento per domanica 14 gennaio 2018, dalle 10 alle 18. In caso di pioggia l'evento si terrà al coperto, ingresso gratuito.

Cos'è Genuino Clandestino?

La sperimentazione di un modello di economia che impegna reciprocamente produttori, artigiani e consumatori per sovvertire le catene di distribuzione, ridurre la distanza alimentare, valorizzare le relazioni sociali, sensoriali e gustative. Per noi realizzare la sovranità alimentare nelle città significa difendere la piccola agricoltura contadina nelle campagne creando una relazione diretta tra chi produce e chi consuma.

All'osteria del Centro Sociale Rivolta sarà possibile gustare pizze e piatti preparati con materie prime di qualità selezionate da produttori locali accompagnati da ottime birre artigianali e vini del territorio.

Programma