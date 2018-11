Mesthriller 2018, torna il festival su giallo e noir più lungo d'Italia

Inizia la terza edizione di Mesthriller, il festival sul giallo, noir e thriller più lungo d’Italia, sotto la direzione artistica di Cristina Cama organizzato grazie al fondamentale contributo a Mestre del Settore Cultura del Comune di Venezia, della libreria Ubik e, a Spinea, della Biblioteca e del Comune di Spinea. Dal 6 al 25 novembre 2018, per ben tre settimane, si susseguiranno a Mestre e Spinea incontri e apertivi con gli autori, cinema, teatro, performance dal vivo e laboratori per bambini, facendo di Mesthriller un punto di riferimento a livello nazionale per gli amanti del brivido e della suspense.