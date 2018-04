Michela Giraud e altri animali: al Teatro a l'Avogaria la comicità è tutta al femminile

Comicità tutta al femminile sabato prossimo 7 aprile 2018 al Teatro a l’Avogaria di Venezia. Appuntamento alle 21 con la rassegna di Stand Up Comedy a cura di Nicolò Falcone in collaborazione con Maddalena Pugliese. Presentato dal comico veneziano Nicolò Falcone,“Michela Giraud e altri animali” è un irresistibile monologo comico dove l’attrice romana, che ha già lavorato in Rai, Mediaset e Comedy Central, ridicolizza i comportamenti tipici delle sue coetanee, il rapporto con la madre che sognava di vederla avvocato, le relazioni con l’altro sesso e i contrasti con le sue amiche.

L'artista

Michela Giraud è nata a Roma, ha un cognome francese, origini napoletane e sembra una donna dell'Est. Tutte queste personalità albergano nella sua testa e confliggono tra di loro come dice, sfinito, il suo psichiatra, oggi in cura da un altro psichiatra. La trentenne romana attraverso la Stand up comedy si misura con le sfide del suo tempo rimanendone ogni volta sconfitta. sua madre, le sue amiche, i ragazzi (o presunti tali) sono solo alcuni degli animali fantastici che popolano la sua vita.