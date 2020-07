Monica Guerritore sul palco di Marghera Estate 2020

La nuova settimana di Marghera Estate si presenta con il suo calendario dedicato al teatro, con gli spettacoli di quattro grandi protagonisti della scena nazionale. Mercoledì 15 luglio è il turno di una “signora del teatro”, Monica Guerritore, che celebra la forza della donna in un intenso reading tratto dal libro Quel che so di lei: Donne prigioniere di amori straordinari.

Accesso allo spettacolo

Per accedere allo spettacolo è necessario ritirare il biglietto al chiosco in piazza Municipio, aperto dalle ore 17 alle ore 20.30, per lo spettacolo programmato la sera stessa. Il personale di biglietteria registrerà i dati anagrafici, che dovranno essere custoditi dagli organizzatori per i seguenti 14 giorni. Sarà possibile accedere in arena dalle ore 20.30 circa, presentandosi oltre le ore 20.50 si perderà il diritto all'ingresso anche se in possesso del biglietto. Si possono ritirare massimo 4 biglietti per persona. Nel caso di congiunti si potrà sedere vicini e registrare una sola anagrafica.