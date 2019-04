La mostra "Luce su tela" a Villa Toniolo

Martedì 2 aprile 2019 alle 6.30 PM, presso Villa Toniolo a Mestre, sede di Banca Fideuram, sarà inaugurata la mostra d'arte contemporanea di Lorella Fabro e presentata da Fabrizio Coniglio. La Mostra della Fabro - amante dei viaggi in America Latina, dove spesso trova ispirazione - dal titolo "Luce su tela" rappresenterà molte opere dove la protagonista sarà, appunto la luce.

La pittrice

Per la pittrice veneziana la pittura è una ricerca esistenziale che spesso non ha un fine, uno scopo, ma forse, un bisogno di raccontare delle emozioni sulla tela: il suo campo d' azione, quella tabula rasa in cui le sensazioni si trasformano in immagini. Dipinge usando molte tecniche, soprattutto una tempera grassa che cura personalmente, che è la risultante di alcune scelte legate al suo amore per la tradizione e l’antichità.

Ritratti

Sarà esposto un inedito ritratto notturno a Venezia del dottor Mattia Carlin, filosofo dell'azienda in cui si occupa di business, vicepresidente dell'associazione nazionale giovani innovatori (Angi), nonché membro del consiglio direttivo dei consoli onorari in Italia Ucoi. Carlin nel 2008 è stato anche per tre volte segretario generale del Premio Mantenga, di cui era presidente Vittorio Sgarbi.