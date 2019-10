Dal 18 ottobre al 3 novembre al Candiani la mostra “Matite in viaggio”

Venerdì 18 ottobre, alle ore 18, al Centro Culturale Candiani, si inaugura la mostra “Matite in viaggio - Carnets Disegni Parole, un nuovo viaggio tra le immagini e le parole, tra i luoghi e le genti, le culture e le identità” organizzata dal Comune di Venezia e dal Centro Candiani in collaborazione con l'associazione culturale “Matite in Viaggio”.

Anche in questa nona edizione, che resterà aperta al pubblico fino al 3 novembre, gli autori espongono i loro taccuini di viaggio: disegni e parole in dialogo per comunicare quanto di più intimo si può serbare nella memoria.

La serie di incontri con il pubblico inizierà sabato 19 ottobre, alle ore 16.30, con “Trent'anni dopo il crollo del muro di Berlino” di Detlef Surry. Domenica 20, alle ore 11, Federico Gemma racconta “La migrazione dei cuculi dall'Europa all'Africa”, mentre venerdì 25 ottobre, alle 21, è la volta di “Brasile, dalle dune del Maranhao all'incanto di Salvador di Bahia” di Giampiero Passarelli organizzato da “L’Angolo dell’Avventura” di Venezia. Il mese di novembre si apre con il “Premio Antonio Cocco”, fissato per il giorno 2, alle ore 16.30, dal titolo “Disegni e parole che dialogano e si completano”. L'ultimo appuntamento, domenica 3 novembre, alle ore 18, è con “Kinnaur Himalaya - al confine tra ordine e caos” di Emanuele Confortin.