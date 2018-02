"Inaugurazione mostra *Urania* al Laguna Libre"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La sala arte del Laguna Libre ha il piacere di ospitare la mostra URANIA di Annamaria Redolfi.

Dopo la sua presenza tra le artiste della precedente mostre "Tutti i Nomi", l'artista Annamaria Redolfi espone le sue opere con una mostra dal titolo URANIA.

>>L'inaugurazione avrà inizio alle ore 17.30 con l'intervento e la presentazione di Francesca Brandes e Mariateresa Sega e proseguirà con un piacevole aperitivo.

""La mostra sarà visitabile al ristorante Laguna Libre dal 2 marzo al 20 aprile""



Annamaria Redolfi nasce a Venezia nel settembre 1950. La famiglia paterna è di origini friulane, quella materna affonda le sue radici nella comunità ortodossa di Venezia. L’appartenenza a questa minoranza religiosa e sociale determina lo svolgersi nel corso della vita di Annamaria di un filo che la lega in modo inconfutabile alle origini greche. Sempre la famiglia materna le offre la possibilità di confrontarsi fin da piccola con l’ambiente della fonderia artistica degli zii attigua alla casa veneziana del nonno.

Dopo continui spostamenti fra la laguna, la terraferma e il friulano, riprende la sua vita a Venezia dove si sposa, ha due figli, e inizia la professione di insegnante. In questi anni si interessa attivamente al mondo artistico e letterario.

Il ritorno a Venezia non è sufficiente per la sua stabilizzazione: viaggi verso il Sud cominciano a segnalarle sempre più i luoghi della sua appartenenza. La Toscana, il Salento, la Grecia.



Nel 1990 decide di dedicarsi esclusivamente all’attività artistica e stabilisce il suo studio in campagna dove ha la possibilità di confrontarsi completamente con la natura, gli spazi aperti, i materiali, da cui recuperare stimoli, immagini e odori da sempre cercati e interiorizzati.

La sua attività artistica la porta a svolgere un percorso di ricerca botanico estetica, che è andata lentamente sconfinando in un’osservazione antropologica sul mondo femminile...."