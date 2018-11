Mostra personale di Davide Dei Rossi a Venezia

“Lascio che le cose avvengano…Nel caos del colore comincio a creare l’ordine, a costruire un equilibrio”: così Davide Dei Rossi sintetizza in parole il suo rapporto con la pittura. Una via all’astrazione iniziata quando, uscito dai confini del figurativo, va a esplorare quel territorio, sentimentale e spirituale, che è approdo per la mente: pura pittura da assecondare e governare, senza limitazioni di contenuti.

Nato a Burano, sin da ragazzino lavora in un’officina meccanica, un’attività che lo impegna per diversi anni. Questo non gli impedisce di cercare e trovare l’arte, con una curiosità che lo porta a vivere anche esperienze nel campo dell’architettura, della scenografia, della musica, della filosofia. Autodidatta, trova consigli, sostegno e una “scuola” frequentando due personaggi fondamentali per la sua crescita, l’architetto Mirko Ravanne e Lucio Andrich, artista di Torcello. Il suo punto di riferimento, da venticinque anni, è l’espressionismo astratto che l’artista declina in una personale pittura di forme e colori, di segni e velature che riportano alla grande tradizione veneziana. Davide Dei Rossi vive e opera a Venezia.



Rassegna a cura di Emanuele Horodniceanu.

Opere esposte fino a Mercoledì 14 Novembre 2018