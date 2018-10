La mostra sul Tintoretto è un successo: in meno di un mese oltre 25mila visitatori

Grande successo di pubblico per la mostra Tintoretto 1519-1594. Sono oltre 25mila, infatti, i visitatori che dal 7 settembre - primo giorno di apertura dell’esposizione - allo scorso weekend, hanno gremito le sale dell'appartamento del Doge a Palazzo Ducale per ammirare i grandi capolavori dell’artista veneziano.

Un successo di pubblico

Un vero e proprio successo quello dell'esposizione che rientra nell’ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario della nascita di Jacopo Robusti, festeggiato a Venezia con eventi espositivi, itinerari in città e nelle chiese, originali iniziative espositive, editoriali e convegnistiche, in uno spirito corale e di rete sostenuto dal Comune di Venezia. Tintoretto è il protagonista di un grande progetto espositivo, voluto fortemente dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, promosso congiuntamente con la National Gallery of Art di Washington, con la collaborazione delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, il contributo di Save Venice Inc. e il sostegno di Louis Vuitton.

L'esposizione in breve

L’esposizione presenta 50 dipinti e 20 disegni autografi di Tintoretto, prestati dai grandi musei internazionali, unitamente ai famosi cicli realizzati per il palazzo dogale tra il 1564 e il 1592 - visibili nell’originaria collocazione - permettendo dunque di riscoprire pienamente la pittura visionaria, audace e per nulla convenzionale di Jacopo Robusti.