The art of Giorgio Cavazzano. Topi, paperi ed eroi: a Mirano una mostra dedicata al celebre fumettista

"The art of Giorgio Cavazzano. Topi, paperi ed eroi" è il nome della mostra che la città di Mirano ha scelto di dedicare al suo cittadino nonché celebre fumettista Giorgio Cavazzano. Dal 1 al 22 settembre, infatti, sarà possibile vedere centinaia di opere firmate dal maestro - tavole, bozzetti, quadri e francobolli - che verranno esposte presso villa e barchessa Giustinian Morosini “XXV aprile”. La mostra è curata da Francesco Verni e rappresenta una vera e propria antologia degli innumerevoli personaggi a cui il fumettista miranese ha dato vita. Da quelli inventati per l’universo Disney© e «Topolino» a quelli disegnati per Marvel, Bonelli, ecc., come l’Uomo Ragno, Batman, fino alle sue creazioni come Altai&Jonson o Capitan Rogers. Quelli di Cavazzano sono disegni e storie che hanno fatto sognare e divertire milioni di persone dal 1967 alla Finlandia al Giappone, dagli Stati Uniti d’America alla Grecia dall’Australia al Brasile.

La mostra riserva al suo pubblico numerose prime assolute. Per la prima volta, infatti, si potranno ammirare tutte insieme le nove illustrazioni realizzate da Cavazzano per i francobolli dei 90 anni di topolino e saranno esposte anche le tavole originali della storia in cui Cavazzano ha immortalato su “Topolino” (Topolino e il tesoro dell’isola, numero 3255 del 15 aprile 2018) alcuni luoghi simbolo di Mirano, tra cui la stessa villa che ospita la mostra. Per tre settimane, il piano terra di villa Giustinian Morosini si trasformerà in Topolinia, la città abitata da Topolino, Minni, Pippo, Pluto e il “cattivissimo” Macchia Nera con una sezione dedicata ai francobolli. Salendo, invece, al primo piano ci si sposterà a Paperopoli dove si potrà incontrare Paperino, lo “Zione”, i nipotini Qui, Quo e Qua, Paperinik, la Banda Bassotti e Amelia. Presso la villa sarà possibile ammirare quindi i francobolli, i quadri e tutto il mondo Disney©, in barchessa, invece si potranno incontrare Dylan Dog, Spider-Man, Capitan Rogers e tutti gli altri personaggi del maestro.

L'inaugurazione è prevista per domenica 1 settembre alle 17 alla presenza dell'autore e resterà aperta tutti i giorni fino al 22 settembre con i seguenti orari:

lun-ven 10.00-13.00 / 15.00-18.30

sab-dom 10.00-13.00 / 15.00-19.00

L'ingresso è libero.