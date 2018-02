"Da mulino a mulino", a passo libero lungo l'argine del fiume Muson Vecchio

L'asd Kardines organizza per il terzo anno "da mulino a mulino", la camminata a passo libero lungo gli argini del Muson Vecchio a Mirano. La camminata, che nella scorsa edizione del 2017 ha avuto la partecipazione di oltre 600 camminatori, è aperta a tutti ed è la prima del calendario di camminate 2018 proposte da "Venezia in cammino", gruppo composto da associazioni di Nordic Walking (e non solo) attive nell’area della Città Metropolitana di Venezia.

I percorsi

I percorsi di 8, 12 e 16 km sono molto suggestivi. La partenza avrà come scenario la suggestiva Villa Belvedere a Mirano e, percorrendo il parco di Villa XXV Aprile, si giungerà ai Mulini di Sopra da dove inizierà il percorso lungo gli argini del fiume Muson Vecchio. Risalendo il corso del fiume si raggiunge il Mulino di Stigliano, punto di ritorno, e sempre percorrendo gli argini, si rientra ai Mulini di Sopra a Mirano. Saranno attraversati i territori dei Comuni di Mirano, Salzano, Noale e Santa Maria di Sala, potendo ammirare, a passo lento, luoghi che conservano la naturalezza dei tempi antichi, siti intrisi di storia con l’incantevole scenario delle montagne venete che sembrano così vicine da poterle toccare con un dito.

Viaggio nel tempo

Questa camminata rappresenta un piccolo e rilassante "viaggio nel tempo", tra la campagna ed i borghi rurali, i campanili come riferimento dei vari paesi, il contatto con la natura dei campi coltivati, la fauna che vi abita e gli alberi con i colori del risveglio della natura dopo il sonno invernale. L’evento ha il patrocinio dei Comuni di Mirano, Salzano, Noale e Santa Maria di Sala e rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Kardines asd e Cai sezione di Mirano per far conoscere e scoprire il proprio territorio e per poterlo vivere nel miglior modo possibile.

Programma

Ritrovo in Villa Belvedere a Mirano alle 8.30 con partenza alle 9 e termine della camminata previsto ai Mulini Sopra per le 12.30. I percorsi sono arricchiti di punti di ristoro e all’arrivo i camminatori potranno ristorarsi con piatti tipici della cultura rurale veneta. Iscrizioni entro il 23 febbraio 2018 a info@kardines.it