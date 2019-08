Musei gratis a Ferragosto: ecco quali nel Veneziano

Torna anche nel giorno di Ferragosto #IoVadoAlMuseo, l'iniziativa del ministero per i Beni e le attività culturali che prevede 20 giorni di ingressi gratuiti nell’anno solare in tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali. Il 15 agosto 2019 saranno tre i musei in cui si potrà entrare liberamente nella provincia di Venezia. Eccoli di seguito:

Museo d'arte orientale a Venezia

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro a Venezia

Museo nazionale di archeologia del mare a Caorle