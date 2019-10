L'associazione culturale Musicalive in concerto all'M9 con i successi pop moderni

L'associazione culturale Musicalive è una scuola di musica fondata nel 2015 con sede a Mestre. Attiva da più di 4 anni, è diventata rapidamente un punto di riferimento per la didattica musicale e le esibizioni live. Il percorso formativo degli allievi culmina infatti con le esibizioni live che, a cadenza mensile, MusicAlive organizza nei locali e nelle sale concerto della zona. Sabato 19 ottobre 2019, a partire dalle 17, ci sarà un’importante occasione per tutti gli iscritti alla scuola di esibirsi live.

Il concerto

Nell’esclusivo contesto culturale M9, sarà possibile per loro mettere in pratica tutto ciò quotidianamente imparano, grazie al professionale supporto del corpo docenti che collabora con MusicAlive. L’evento è promosso dall’Associazione AVAPO di Mestre, associazione di volontariato fondata il 27 settembre 1991, la cui mission è il miglioramento della qualità di vita del malato oncologico e dei suoi familiari. Si esibiranno, in questo contesto, nel chiostro del museo M9, gli allievi di canto, chitarra e pianoforte in un set acustico di circa 2 ore, con brani tratti dal repertorio pop moderno.