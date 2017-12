A Capodanno serrande abbassate, l'Epifania sarà di lavoro in pieno periodo di saldi

Dopo le chiusure di Natale e Santo Stefano (con qualche eccezione), anche il primo giorno del nuovo anno la grande distribuzione e le catene di supermercati terranno le serrande abbassate per tutta la giornata. I lavoratori costretti in corsia o dietro il bancone durante tutte le domeniche e in generale durante le giornate festive potranno quindi festeggiare l'inizio del nuovo anno. Saranno previsti orari ridotti per il 31 dicembre, con i templi dello shopping che, in generale, anticiperanno di qualche ora l'orario di chiusura, fissato per le 19.

Negozi aperti all'Epifania

Tutti i più grandi centri della grande distribuzione osserveranno riposo a Capodanno, diversa invece la questione per il giorno dell'Epifania. Il secondo giorno di saldi invernali, infatti, saranno rispettati gli orari di apertura consueti: l'Auchan di Zelarino aprirà le porte alle 8.30 e chiuderà alle 21, mentre gli altri centri più "ambiti" dai consumatori, Nave de Vero a Marghera, Valecenter di Marcon e Outlet di Noventa di Piave osserveranno orario 9-21.