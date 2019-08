Teatro e letteratura: il 30 e 31 agosto torna il Noalefestival 2019

La Città di Noale-assessorato alla Cultura e l’Associazione culturale “Le Muse” di Crema con gli Sponsor che hanno contribuito, propongono i due appuntamenti conclusivi della nona edizione di NoaleFestival 2019, che sono stati pensati e costruiti come uno spettacolo.

Il 30 agosto andrà in scena “ Gli incipit del Giallo” con Fabio Canessa, critico letterario, Giovanni Bassi, giornalista, Enrico Tansini, pianista. Il 2019 celebra i 90 anni dalla prima uscita in edicola del Giallo Mondadori, il quadrotto giallo che ha accompagnato intere generazioni. Chi non ne ha mai letto uno, in treno o in spiaggia, alzi la mano. Ecco, allora che abbiamo scelto una ventina di incipit della letteratura Gialla, tra i più belli e accattivanti che ci riporteranno ai grandi investigatori del passato e a quelli più attuali: da Poirot a Montalbano. Questa è la nostra scommessa: lettura di un incipit, il libro raccontato in quattro minuti, senza svelare che l'assassino è il maggiordomo. Una storia del Giallo raccontata tra parole e musica.

Il 31 agosto il pubblico assisterà alla performance di una delle più grandi attrici di teatro italiane: Pamela Villoresi. Un testo scritto da Michele Di Martino con protagonista Teresa D'Avila la famosa religiosa e mistica spagnola vissuta nel Cinquecento. Un giornalista, interpretato da Giovanni Bassi, incontra questa figura straordinaria riportandoci indietro nel tempo per scoprire che alcune parole, tanti valori, molti pensieri sono ancora estremamente attuali. Una sorta di intervista impossibile a un'icona religiosa.

E Pamela Villoresi, sarà, Teresa D'Avila. I ricami musicali saranno affidati al M° Enrico Tansini, pianista elegante e raffinato.