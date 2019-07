Notte Rosa 2019 a Noale

“Tra storia, musica e sapori”. Racchiude tutta l’essenza di Noale lo slogan della Notte Rosa 2019, pronta ad accendersi sabato tra le due piazze della Città dei Tempesta. Nel pieno dei saldi estivi, saranno ben 37 le attività commerciali in regia, coordinate come sempre da Confcommercio del Miranese, con la delegazione locale dei commercianti e la collaborazione del Comune. Una squadra vincente schierata per organizzare la bellezza di 20 punti diffusi di intrattenimento, disseminati tra l’area di Piazza Castello e la Rocca e Piazza XX Settembre, Largo San Giorgio, fino a via Polanzani.

Programma

Il menù è davvero ricco: dai concerti live sotto le stelle per tutti i gusti alle mostre d’arte e fotografiche, dalle proposte vintage all’expo di auto, storiche e non solo, passando per le scuole di ballo, dimostrazioni sportive e le immancabili animazioni per bambini, con circo, giocolieri e giochi per ogni età. Menù ricco anche nel senso stretto del termine, perché saranno ben 15 le tappe del percorso enogastronomico proposto da ristoratori, gestori di locali e street food: dalla pizza alla frittura da passeggio, dal gelato ai dolci, dai panini ai tramezzini e ancora “cicheti”, aperitivi, cocktail, specialità messicane e birre.

Piazze chiuse

Per l’occasione le due piazze di Noale rimarranno chiuse al traffico a partire dalle 16, poi alle 20 la festa si accenderà, con i negozi aperti fin oltre la mezzanotte e la possibilità di sfruttare le tante occasioni dei saldi estivi appena iniziati. I visitatori potranno lasciare l’auto nei parcheggi a disposizione presso la stazione ferroviaria, via della Fonda e via Vecellio.