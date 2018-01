Officine Italia® cucina e botteghe presenta Fuori Officine® - Oltre il pub

Il ristorante Officine Italia® Cucina e Botteghe, inaugurato a Settembre 2017 e situato all’interno del Centro Commerciale Porte di Mestre, inaugura mercoledì 31 Gennaio 2018 “Fuori Officine® – Oltre il Pub", un gastropub che punta alla qualità dell’offerta gastronomica e beverage.

Non si ferma la vulcanica insegna nata dalla partnership tra GCI e Gruppo Ethos, che ha aperto i battenti all’interno del Centro Commerciale Auchan di Mestre, lo scorso 25 Settembre.

Dopo il successo riscosso dal ristorante, che ha vinto la sfida di elevare l’offerta gastronomica all’interno delle gallerie Commerciali, Officine Italia arricchisce il proprio format con FUORI OFFICINE, un gastropub che troverà spazio all’esterno del ristorante, negli ambienti adiacenti della Galleria, riarredati e scaldati da pareti di barriques, che richiamano la straordinaria offerta di vini biologici naturali dell’enoteca.

IL CONCEPT DEL LOCALE – OLTRE IL PUB

Il Concept nasce dalla volontà di unire l’artigianalità della buona cucina ad un’ampia proposta di birre artigianali e un’offerta selezionata di vini naturali in bottiglia e al calice, direttamente dall’enoteca del mercato di Officine Italia®.

Fuori Officine® propone in chiave casual e rilassata l’attenzione alla qualità delle materie prime e la produzione artigianale delle Botteghe di Officine Italia, declinate in un’offerta di ristorazione informale con prezzi accessibili.

“Oltre il pub” indica lo spirito del progetto, che racchiude in sé diverse sfaccettature, dalle artigianalità culinarie al divertimento con spettacoli e musica dal vivo.

“Oltre” perché la location si trova al di fuori delle porte d’ingresso del ristorante, come fosse un luogo diverso nell’aspetto ma legato da un’unica idea;

“Oltre” per un’offerta differente rispetto agli standard consueti dei locali serali, con una proposta di beverage che comprende più di 100 bottiglie di birre artigianali e oltre 300 etichette di vini naturali, biodinamici e da agricoltura sostenibile, selezionate all’interno dell’enoteca del mercato delle eccellenze di Officine Italia®;

“Oltre” perché Fuori Officine® non è solo un gastro pub, è anche intrattenimento, musica e divertimento. Ambisce a diventare una location poliedrica, animata da eventi e un palinsesto di musica dal vivo con ben tre appuntamenti settimanali fissi.

LA LOCATION

Situato tra il ristorante e il mondo delle eccellenze enogastronomiche e dell’artigianalità delle botteghe di produzione, Fuori Officine® si presenta come un nuovo spazio, diverso per la “mise en place” dall’adiacente Officine Italia®. Una parete formata da grandi botti di legno riunisce i tavoli nella galleria del centro commerciale, creando così un luogo circoscritto e raccolto.

Un unico ingresso, quello di porta Marghera del centro commerciale, permetterà il facile accesso anche negli orari di chiusura del centro stesso.

Gli orari di apertura al pubblico: tutti i giorni fino alle ore 24.00, venerdì e sabato fino all’1 di notte.

LA PROPOSTA CULINARIA

Un menù “ad Hoc” studiato dagli Chef di Officine Italia®, con l’utilizzo di ingredienti provenienti da agricoltura sostenibile e biologica; le proposte sono varie ma accomunate tutte dall’artigianalità e dalla maestria di chi le ha create.

Hamburger di carne di razza come la “Black Angus” Grass Fed (carni di manzo “Scottona” di pura razza, allevati al pascolo e alimentati solo con mangimi a base di mais, grano e fieno senza ricorrere a stimoli ormonali) e il Maialino Nero dell’Irpinia (Maiale nero di razza Duroc italiana certificata), taglieri di salumi selezionati con pane appena sfornato, stuzzicherie, carne alla griglia, insalatone, pizze con farine 100% biologiche e quattro impasti tra cui scegliere, club sandwich e dessert di alta pasticceria di nostra produzione.

LA PROPOSTA BEVERAGE

L’offerta Gastronomica viene completata e arricchita da abbinamenti guidati per ogni piatto. Il sommelier di FuoriOfficine propone un abbinamento di vino al calice e una birra artigianale da accompagnare ai taglieri, ai fritti, agli hamburger fino alle pizze.

Tra le scelte beverage, oltre 300 etichette di vini naturali, sei birre artigianali alla spina del Birrificio Italiano Birra Libera®, la possibilità di scegliere tra 100 etichette di birre artigianaliin bottiglia provenienti da tutta Italia e proposte anche all’interno del mercato delle eccellenze di Officine Italia® ; cocktails per l’aperitivo e il dopocena, centrifugati 100% di frutta e verdura e le bibite di Bolla Libera®, una gamma di bevande artigianali e biologiche senza conservanti, coloranti ed edulcoranti.

Torrefazione Libera® e Distilleria Libera® chiudono la proposta culinaria del nuovo menù, con un caffè biologico tostato a fuoco diretto e una gamma di amari e grappe artigianali.

LIVE MUSIC: appuntamento fisso tre volte alla settimana

A Fuori Officine® la buona cucina sarà accompagnata da spettacoli di musica live; giovani talenti si esibiranno infatti, tutti i mercoledì sera e venerdì sera dalle ore 21.00 e la domenica dalle 19.00.

Sessioni acustiche, musica jazz e performance organizzate in collaborazione con “Al Vapore”, lo storico locale di Marghera, che da anni ospita gli artisti più svariati e che quest’anno organizzerà per Fuori Officine® un palinsesto ricco e pieno di sorprese.

La prima data, che coincide con l’inaugurazione della nuova location, sarà mercoledì 31 Gennaio con l’esibizione di “Julia & the Storytellers”, un duo acustico che riproporrà i grandi successi della musica internazionale pop, soul e funk.

In occasione del Carnevale, l’esibizione di Porfirio Rubirosa, un trasformista che il 4 Febbraio porterà la festa più famosa del territorio veneziano anche all’interno di Fuori Officine®.

DEGUSTAZIONI CON IL SOMMELIER

Tra gli eventi d’intrattenimento FuoriOfficine proporrà ogni ultimo giovedì del mese le “Degustazioni con il sommelier”, durante le quali verranno stappate le migliori bottiglie di vini naturali e biologici, che verranno raccontate dai nostri esperti ospiti. Il primo appuntamento è il 22 Febbraio 2018 “Apericena e degustazione con il sommelier”.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Mercoledì 31 Gennaio ore 21.00

Julia & the Storytellers

Duo acustico che vi farà viaggiare e provare emozioni attraverso i più grandi successi degli ultimi 20 anni. La voce di Julia vi racconterà come nascono le storie cantate nelle hit internazionali che tutti conosciamo, tra pop, soul e un po' di funk.

Venerdì 2 Febbraio ore 21.00

TanDuo

Duo acustico che propone un repertorio di brani reinterpretati spaziando tra i colori del swing, jazz, soul, rhythm and blues, reggae e rock.

Domenica 4 Febbraio ore 19.00

Porfirio Rubirosa – FESTA IN MASCHERA

Un live di canzoni e prosa, in cui si gioca con le parole. Una specie di “jazz verbale”, si potrebbe dire. In scena due artisti: Porfirio Rubirosa, voce, chitarra e armonica, e un trasformista, che con la sua “galleria” di personaggi vi farà entrare nello spirito del Carnevale.

Mercoledì 7 Febbraio ore 21.00

Once in a Blue Moon

Atmosfere e sonorità coinvolgenti ed evocative. Brani di Alanis Morissette, Sade, Norah Jones, Phil Collins, Micheal Jackson, arrivando fino ai REM, Police, Tears for Fears, acquistano una nuova dimensione, allo stesso tempo smooth ed energica. Nel gruppo si alternano Mattia Gandolfo e Laura Minotto, voce, Elisa Vedovetto, sax e voce, Elisa Borghetto, chitarra acustica e voce, Roberto Borghetto basso e chitarra acustica.

Venerdì 9 Febbraio ore 21.00

Giuliomaria Garbellotto One man band Cantautore Precario

Giuliomaria Garbellotto (chitarra, voce, weissenborn, tromba e altri strumenti rubati al figlio) è un cantautore atipico. I suoi spettacoli sono momenti di musica che variano di concerto in concerto: molto spazio è lasciato all'improvvisazione, agli strumenti che trova per strada, al rapporto con il pubblico della serata.

Domenica 11 Febbraio ore 19.00

Denoise band acoustic version

Novecento, voce, chitarra e tastiere, Luca, basso e tastiere, Marcello, batteria, cori e beat.

I Denoise vengono da Venezia, cantano in Italiano e per definire il loro stile puoi usare le parole Rock, Indie, Post, Wave e Synthpop, nell’ordine che preferisci.

Mercoledì 14 Febbraio ore 21.00

Alberto Re One man band

Canzoni pop dai più disparati sapori, sinuose note blues, delicati e coinvolgenti arpeggi acustici, ballad dai toni malinconici e delicati. Innovativo nelle sue performance live, il cantautore e chitarrista Alberto Re esegue i vari brani combinando la sezione ritmica di basso e batteria alla sezione strumentale e solista di voce e chitarra, registrando il tutto in real time e rendendo l’ascolto pieno e completo al pari ad una band.

Venerdì 16 Febbraio ore 21.00

Renzo Turcato

Trio jazz composto da Carlo Volpato alla chitarra, Paolo Oggian al contrabbasso e Renzo Turcato alla batteria. Una rivisitazione jazz di brani di Sting, Santana, Steve Wonder e molti altri.



Domenica 18 Febbraio ore 19.00

Giovani talenti

May 29

Un repertorio di canzoni pop di artisti come Ed Sheeran, Bruno Mars e Shawn Mendes, ma anche brani inediti. I May 29 sono Margherita Pesce e Aurora Braico, voce, e Vincenzo Della Puppa, chitarra e voce.

Mercoledì 21 Febbraio ore 21.00

Giovani talenti

Alessandra Vedovato

Giovanissima cantautrice e chitarrista, si esibisce con chitarra acustica e loop station facendo ascoltare i suoi testi e cover di artisti come Coldplay, Ed Sheeran e James Bay, con uno stile del tutto personale.

Giovedì 22 Febbraio

“Apericena e degustazione con il sommelier”

I migliori vini raccontati in una degustazione guidata da un rinomato sommelier, per scoprirne gli aromi, il gusto, la vinificazione e l’abbinamento, in compagnia di un gustoso “apericena” ricco di proposte gastronomiche preparate dallo Chef.

Venerdì 23 Febbraio ore 21.00

Two Dei

Mirco Brunello alla chitarra e Ilaria Lena alla voce - presentano un repertorio pop internazionale rivisitato in chiave acustica. Il duo, attivo dal 2015, offre uno spettacolo che abbraccia la musica pop dagli anni ’80 ad oggi rielaborandola in chiave acustica, personalizzandone gli arrangiamenti ed offrendo quindi un’inedita esperienza all’ascoltatore.

Domenica 25 Febbraio ore 19.00

Three Strings

Sara Russo, voce, Fabio Mancuso, basso, e Francesco Meli (chitarra), propongono un repertorio di brani italiani e stranieri rivisitati in chiave acustica.

Mercoledì 28 Febbraio ore 21.00

Something Like That

Something Like That è nuovi suoni, nuovi colori, nuovi arrangiamenti e nuove emozioni, per brani indimenticabili legati per sempre alla nostra storia. Dagli Everything But The Girl a Paul Weller, dai Depeche Mode a Joe Jackson, dagli Oasis agli Steely Dan, da Prince a Neil Young, da Stevie Wonder a Marvin Gaye. Something Like That è Mara Vittori alla voce e Federico Della Puppa alle chitarre.

Per maggiori info sugli eventi: officineitalia.eu