Venezia omaggia Fulvio Roiter all'Arena Giardini della Biennale

Sabato 25 luglio, alle 21.00, all'Arena Giardini della Biennale, Venezia omaggerà il fotografo Fulvio Roiter con la prioezione di un filmato sulle più belle foto in bianco e nero e a colori. Si tratta di un riconoscimento al fotografo veneziano organizzato in collaborazione con la Fondazione Fulvio Roiter e il Comune di Venezia che verrà mandato in onda prima della proiezione di Fat City (Città amara, 1971) di John Huston in occasione della rassegna di film classici restaurati intitolata Classici fuori Mostra.

La Fondazione Fulvio Roiter, attraverso la proiezione di del filmato vuole così rendere omaggio a Fulvio Roiter mostrando Venezia in tutto il suo incanto mediante l’occhio penetrante del fotografo scomparso quattro anni fa.

«È un onore per tutti omaggiare il grande fotografo veneziano in uno dei luoghi più affascinanti e magici della città. Farlo poi, prima della proiezione di un grande classico come Fat City, capolavoro di Huston, non può che essere la cornice perfetta per onorare Fulvio Roiter, un uomo che, attraverso le sue vedute, è ancora presente in mezzo a noi - commenta il sindaco Luigi Brugnaro -. Nessuno meglio di lui è riuscito a raccontare la bellezza di Venezia, quella impressa sull’obiettivo della sua macchina fotografica posizionata fra le colonne della Piazzetta o quella che usava per raccontare una storia in uno scatto, un frame di vita quotidiana vissuta da tanti ignari personaggi che si sono trovati a diventare protagonisti di un racconto».