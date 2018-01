A Noale va in scena "On the moon", viaggio sulla luna alla scoperta delle cose perdute

On the moon. È questo il titolo del nuovo spettacolo proposto al Teatro dei Piccoli a Noale, l'appuntamento per domenica 14 gennaio 2018 a partire dalle 17 in Sala San Giorgio.

Un viaggio sulla luna alla scoperta delle cose perdute

Sulla luna puoi recuperare tutto le cose perdute sulla Terra. Ma sarà davvero come ipotizzava secoli fa l’Ariosto con la storia di Astolfo sulla Luna? La Compagnia Molino Rosenkranz e Acqualta Teatro attendono i più piccoli per accompagnarli in un viaggio straordinario sulla superficie lunare alla scoperta di un mondo di oggetti strani, chiacchieroni, simpatici, ricchi di caratteri differenti, proprio come gli esseri terrestri.

La rassegna

La rassegna è organizzata dalla compagnia Acqualta teatro di strada e dall’associazione Talentree, con il patrocinio di Comune e il contributo della Pro Loco. È possibile prenotare telefonando al numero 348 6123286 (dopo le 17.30).