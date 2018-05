Lo sport a San Servolo: 450 studenti dal Veneziano danno vita alle ottave Panathliadi

Al via all'isola di San Servolo l'ottava edizione delle Panathliadi: 450 ragazzi carichi di entusiasmo, delle scuole medie della Città metropolitana di Venezia, sono stati protagonisti giovedì mattina, nei campi sportivi dell'isola di San Servolo, della manifestazione promossa dal Panathlon club di Venezia per promuovere lo sport attraverso il gioco e il divertimento.

"Gioco leale e corretto"

"È un'iniziativa bellissima perché tiene insieme i giovani della nostra città, facendoli giocare e divertire, in modo leale e corretto, senza la pretesa di essere tutti agonisti - ha dichiarato l'assessore alle Politiche giovanili Simone Venturini - durante la cerimonia di apertura, alla presenza del presidente del Panathlon Club Venezia, Luca Ginetto, del governatore dell'Area 1 del Panathlon International, Giorgio Chinellato e del presidente del Panathlon Club Padova, Fiorenzo Zanella. Oggi dobbiamo tornare al piacere di stare all'aria aperta e fare comunità, condividere i valori dello sport facendo squadra e dobbiamo sentirci orgogliosi dei territori da cui veniamo".

Le scuole partecipanti

All'iniziativa per la quale sono stati scelti dagli insegnanti giovani che generalmente non praticano attività agonistica, hanno partecipato venti scuole medie del territorio metropolitano: Morosini, Sansovino, Alighieri, Calvi, San Provolo e Foscarini di Venezia, Pisani del Lido, Loredan di Pellestrina, Galuppi di Burano, Vivarini di Murano, Manin di Ca’ Savio, Galilei di Gambarare di Mira, Gramsci di Campalto, Volpi di Favaro, Grimani di Marghera, Roncalli di Quarto d’Altino, tre scuole medie di San Donà di Piave, De Amicis di Eraclea. Con l'accensione del tripode e la lettura della carta del 'Fair play' hanno preso il via le gare sportive: ai dieci giochi tradizionali (calcio, basket, tennis, golf, rugby, voga, bocce, lancio del vortex, corsa a staffetta e orienteering) si sono aggiunti quest'anno anche tiro al bersaglio e il cyclo fitness.