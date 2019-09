Pane in piazza a Mestre: gli stand dei panificatori tra piazza Ferretto e M9

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 si terrà Pane in Piazza” manifestazione promossa dall'Associazione panificatori di Venezia e provincia e Confcommercio Mestre, col patrocinio del Comune di Venezia e della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo: due giorni dedicati al pane nell'ambito dell'iniziativa "Saor, Saperi e Sapori di Venezia". In entrambe le giornate saranno presenti, in piazza Ferretto, gli stand dei panificatori: sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19.

Programma degli eventi

Oltre a ciò, due sono gli eventi in programma. Sabato, dalle 17 alle 19, nel chiostro dell'M9 si svolgerà il convegno "Il pane nelle religioni", promosso in collaborazione tra Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, Fondazione Marcianum e Patriarcato di Venezia: un dialogo tra rappresentanti delle religioni monoteiste (Cristianesimo, Ebraismo, Islamismo) sul valore sacro e sociale del pane, nonchè un'occasione di riflessione suggerita proprio dalla semplice universalità del pane tra le culture mediterranee.

Domenica, invece, dalle 11, nel duomo di San Lorenzo Martire in piazza Ferretto, si terrà la benedizione del pane in occasione della Messa solenne per la festa patronale di San Michele Arcangelo, presieduta dal patriarca, Francesco Moraglia, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, delle autorità civili e militari, dei presidenti di Confcommercio Mestre, Massimo Gorghetto e di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, Massimo Zanon.

Sempre domenica, alle 15 si terrà il concorso delle crostate casalinghe, mentre dalle 16 alle 18, ad ogni ora, si susseguiranno tre conferenze: "Le proposte nutrizionali del pane", con Piergiorgio Pietta; "La storia del pane veneziano" con Giampiero Rorato e "La responsabilità sociale dei panificatori" con Tiziano Minuzzo.