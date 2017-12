Pino Insegno e la sua comicità a Nave de Vero

Giovedì 28 dicembre alle 21 salirà sul palco di Piazza de Vero Pino Insegno: attore, doppiatore e conduttore televisivo, Insegno è salito alla ribalta del grande pubblico come comico con la Premiata Ditta. Il quartetto debutta in RAI a metà degli anni ottanta, partecipando a trasmissioni che hanno segnato la storia televisiva di quegli anni, come Pronto, chi gioca? e Pronto, è la Rai?. Dalla fine degli anni ’90 la Premiata Ditta approda su Mediaset, dove trova consacrazione definitiva con l’esordio in prima serata su Canale 5, prima con la sitcom Finché c'è ditta c'è speranza e poi con le trasmissioni Premiata Teleditta, Telematti e Oblivious.

L'artista

Di formazione teatrale, Insegno ha prestato la sua voce a personaggi come Will Ferrell, Viggo Mortensen, Sacha Baron Cohen e Jamie Foxx ed è stato conduttore di diverse edizioni de lo Zecchino d’oro. A Nave de Vero Insegno porterà il meglio del suo repertorio, tra momenti amarcord direttamente dagli anni ’80 e tutta la brillantezza e l’ironia che caratterizzano il comico romano.