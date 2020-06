Andrea Pennacchi porta "Pojana e i suoi fratelli" a Mestre: ingresso gratuito

Lunedì 15 giugno 2020, alle 19 e 21.30, appuntamento con "Pojana e i suoi fratelli" di e con Andrea Pennacchi e musiche dal vivo di Giorgio Gobbo in piazzetta Malipiero a Mestre

Lo spettacolo

I fratelli maggiori di Pojana: Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri, videro la luce all'indomani del primo aprile 2014. In quel giorno, infatti, l'Italia scoprì che in un capannone di Casale di Scodosia (comune del veneziano noto per i mobilifici e per i carri allegorici) veniva costruito un secondo Tanko, una macchina movimento terra blindata, con un 'cannoncino' in torretta.

Raconta Pennacchi: «lo e il mio socio, il musicista Giorgio Gobbo, sentimmo subito la necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. Il mondo deve sapere - pensavamo - come mai i laboriosi veneti costruiscono nei loro capannoni svuotati dalla crisi delle "tecniche" degne dell'Isis". Va detto che queste storie venivano già raccontate da giornalisti straordinari come Rumiz e Stella, o sociologi come Diamanti. Ma a teatro erano ancora poco presenti. C'era un buco, pensavamo».