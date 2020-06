Il programma di Marghera Estate 2020

Si parte sabato 11 luglio con la Giovane Orchestra Metropolitana (GOM) e si finirà con lo spettacolo per famiglie de Gli Alcuni. La nuova edizione del Marghera Estate si svolgerà in piazza Mercato a Marghera, inizio degli spettacoli fissato alle 21.30. Per permettere lo svolgimento della kermesse, il Comune ha approvato una deroga, che permetterà di concludere le serate alle 24, e non alle 23 come previsto dal regolamento comunale.

Gli spettacoli di Marghera Estate 2020