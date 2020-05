Noale: artisti in live streaming dall'antica torre per raccogliere fondi

La torre dell'orologio di Noale, sabato 16 maggio alle ore 18.00, si trasfomerà in un palcoscenico digitale per un live streaming dedicato all'arte, alla cultura e alla musica. L'iniziativa, che prende il nome di "L'arte per l'arte", ha come obiettivo quello di lanciare una raccolta fondi da destinare ai cittadini in difficoltà per l'emergenza sanitaria.

L'evento è promosso dall’associazione Marzo organistico, con il patrocinio del Comune di Noale e la collaborazione della Pro Loco, e a condurre il live streaming ci saranno il mezzosoprano Francesca Gerbasi e il pianista Silvio Celeghin. I due artisti del Marzo Organistico si esibiranno in alcuni brani musicali eseguiti dalla torre e dialogheranno con altri artisti che saranno in collegamento da tutto il mondo.

«La nostra associazione – spiega Francesca Gerbasi – ha pensato di realizzare un live streaming per discutere dei vantaggi e dei limiti della musica on line, oggi così diffusa, dell’importanza dell’arte in questo momento difficile e dei progetti che sono nati in Italia e in ogni parte del mondo durante l’emergenza sanitaria. Per questo potremmo contare sull’esperienza di molti artisti vicini e lontani, che saranno collegati con noi per regalarci anche qualche sorpresa».

Durante il live streaming, che si potrà seguire collegandosi al canale Youtube e alla pagina Facebook di Marzo Organistico, sarà lanciata una raccolta fondi per l'emergenza Covid-19. Per poter contribuire ecco le coordinate bancarie del conto: IBAN: IT27F0306936211100000046007; codice bic: BCITITMM, causale: Emergenza Covid 19 rif. art.66 DL 17 marzo 2020.