Torna famiglie a teatro: "Racconto d'inverno. La regina delle nevi"

Secondo appuntamento al teatro villa dei Leoni di Mira della rassegna Famiglie a teatro, ideata da La Piccionaia e promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Mira, Regione Veneto e Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo.

L'appuntamento

Domenica 12 gennaio alle 16 la compagnia giallo mare minimal teatro mette in scena la nuova produzione “Ricordo d’inverno. La regina delle nevi”, liberamente tratta dal testo di Andersen e nata dalla collaborazione tra Renzo Boldrini, anima della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro e Michelangelo Campanale, figura poliedrica di rilievo del panorama italiano del teatro ragazzi, più volte premiato per l’originalità e l’attrattiva dei suoi lavori. Saliranno sul palco Alice Bachi e Ines Cattabriga in un’interazione coinvolgente tra teatro d’attore e di immagini proiettate.