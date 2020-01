Relic Blues Band: l'omaggio al blues nero all'Hard Rock Cafè

L’omaggio al buon vecchio blues nero e ai più grandi maestri del genere al Friday Night. Venerdì 24 gennaio, alle ore 21, a conquistare il palco della rassegna del venerdì sera dedicata alla musica di Hard Rock Cafe Venezia, potenziata dall’esplosiva collaborazione con Home Festival, sarà la Relic Blues Band.

La formazione trevigiana composta da Daniele Cappellazzo, voce, armonica e washboard, Michele De Polo, chitarre, Marco Bisetto, sax, Fabio Zottarelli, contrabbasso e basso elettrico, e Mauro De Lazzari, batteria, si esibirà al Cafe di Bacino Orseolo proponendo brani originali e tutto il sound contenuto negli album che hanno caratterizzato gli oltre dieci anni di vita della band: dal primo lavoro “Blues in a Bottle” al più recente “Walkin’around the blues”, sintesi perfetta di tutte le influenze musicali che la band ha fatto proprie nel corso degli anni. Insieme ai brani originali, lo show della band, già vincitrice del concorso Effetto Blues nel 2017, vedrà protagonisti i grandi classici del blues Chicago style e le reinterpretazioni dei pezzi dei big, da Muddy Waters a Little Walter, da BB King a Willie Dixon e Freddy King. Non mancheranno i brani che hanno fatto la storia del rock ‘n roll.

Dalle ore 22 alle ore 24, gli ospiti al locale potranno gustare i core cocktails e i drink targati Hard Rock a metà prezzo, esclusivamente al bar principale. Hard Rock Cafe Venezia è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 11 alle ore 24.