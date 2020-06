Luna park, bancarelle e passeggiate guidate: la Sagra di San Rocco 2020 (in sicurezza)

San Rocco 2020: la tradizionale sagra del santo patrono di Dolo si farà, ad agosto, ma con l’adozione di tutte le precauzioni imposte da Covid -19. L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco Associazione delle Terre Dolesi, questa mattina, hanno definito un programma di iniziative che valorizzeranno in particolar modo gli aspetti culturali, religiosi e folcloristici della manifestazione.

Via allora, dal 7 al 17 agosto, alle passeggiate guidate alla scoperta del patrimonio artistico e storico di Dolo - compresa la salita sul campanile in notturna, agli intrattenimenti ludico sportivi - gare di pesca per bambini e torneo di scacchi, ai percorsi su due ruote lungo le ciclabili cittadine. Confermati Luna Park, bancarelle e la possibilità di allestire stand gastronomici. La novità di quest’anno sarà la valorizzazione del Santo Patrono, il giovane pellegrino Rocco - splendidamente raffigurato lo scorso anno nel murale realizzato nella zona degli impianti sportivi dallo street artist Neve. Il 16 agosto, infatti, dopo la messa pomeridiana si svolgerà una processione lungo le vie del centro con l’ostensione itinerante della reliquia e della statua del Santo.