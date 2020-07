Sapori Street Food Market: eccellenze locali, prelibatezze e musica a Santa Maria di Sala

L’Associazione Culturale Good Vibes, organizzatrice di Sapori street food festival, per l’estate 2020 vista l’emergenza sanitaria in corso, propone l’evento sotto forma di Market. Dopo tre edizioni a Noale ed una a Salzano, la quarta edizione di Sapori farà tappa a Santa Maria di Sala dal 23 al 26 luglio 2020 presso gli impianti sportivi di Via Olimpia e sarà patrocinata dal comune Santa Maria di Sala.

Lo street food porterà, dunque, eccellenze di varie località, permetterà di assaggiare pietanze, birre, bibite e prelibatezze di ogni tipo, preparate da chi ha scelto questo tipo di lavoro, spostandosi per il mondo con un furgone per far conoscere la propria cucina. Per i giorni della manifestazione sono previsti anche concerti dal vivo, in modo da arricchire ulteriormente l’offerta e unire il gusto dei cibi alla cultura musicale e all’intrattenimento.