Teatro, degustazioni, laboratori: parte “Sere d'Estate al MUB”

L'estate sandonatese si arricchisce di diverse proposte, oltre al Fiume Festival che dal 3 al 6 luglio, aprirà il calendario delle iniziative, anche il MUB, dopo il rinnovamento dello scorso anno, si propone come sede di eventi con una serie di nuove iniziative per l'estate nel formt “Sere d'Estate al MUB”.

«Il MUB, che si sta caratterizzando per un'intensa attività, non va mai in ferie come proposte e inizia un nuovo percorso dove i suoi spazi diventano luoghi di eventi, per rendere il museo ancora più coinvolgente e comunicativo, con un continuo rinnovamento nel racconto e nelle opportunità di stare insieme attraverso la cultura quale spazio di socialità, ma anche anche di divertimento e benessere» così l'assessore alla cultura Chiara Polita. Si spazia quindi fra “E' di scena il Museo”, teatro itinerante alla scoperta delle collezioni del MUB con l'Associazione Fuoriposto (27 giugno, 25 luglio alle 21; max 30 partecipanti, 8 euro adulti, 5 euro bambini), “Archeo-Aperitivi” (luglio 5, 26; agosto 9, 29; ore 18.30) con visita alla sezione archeologica e piccolo “laboratorio” di cucina romana per preparare l'aperitivo, accompagnato da un calice di vino o birra, in collaborazione con l'Azienda Agricola Terre Grosse e Blond Brothers (max 25 partecipanti; ingresso e dugustazione euro 10). Fra teatro e degustazione di prodotti caseari ci sarà anche l'evento “Rivarà quel del formajo” con Paola Brolati e Charly Gamba (30 agosto, alle 21; max 50 partecipanti, prenotazione obbligatoria; ingresso e degustazione 10 euro). Dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 5 settembre il MUB ripropone inoltre i laboratori di “Archeoweek”, che già negli scorsi anni hanno riscosso particolare successo, tanto da richiedere l'attivazione di due cicli di attività.

Il 27 giugno, alle ore 21, il programma del MUB inizia con “è di scena il museo”-teatro itinerante alla scoperta delle collezioni del MUB: visitare musei è noioso? No, se i personaggi ritratti o fotografati sbucano dai pannelli per raccontare la loro storia! Passeggiando nelle sale del MUB, assisterete ad un corteggiamento tra primitivi, ad un litigio in cucina all'ora di cena, spierete l'insegnante che prepara la lezione tra i banchi di scuola e rischierete di partire per la guerra assieme ad un soldato... Ma non si tratta di un allestimento virtuale: è tutto dal vivo.

Per informazioni e prenotazioni: MUB, tel. 0421-42047 (nei giorni e orari di apertura), museicivi@sandonadipiave.net Le informazioni sono inoltre disponibili sulla nuova pagina FB del museo (MUB Museo della Bonifica) e sul sito del Comune